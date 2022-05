De la 1 mai: Veștile bune pentru cei care merg în Grecia Grecia a decis se renunte la certificatul verde pe durata sezonului estival. Incepand cu 1 mai, turistii nu vor mai trebui sa faca dovada vaccinarii impotriva coronavirusului, sa prezinte un test negativ sau dovada trecerii prin boala. Grecia renunta la certificatul verde. Potrivit unui informari postate pe grupul Forum Grecia, autoritatile au modificat conditiile de intrare in tara. Autoritatile din Grecia au decis ca incepand cu data de 1 mai, turistii nu vor mai avea nevoie sa prezinte un certificat de vaccinare, test negativ sau sa faca dovada trecerii prin boala ca sa intre in tara. ”Utilizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au anuntat ca renunta la certificatul verde pe durata sezonului estival. Cei care calatoresc in Grecia nu mai trebuie sa prezinte documente care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala. Potrivit unui informari postate pe grupul Forum Grecia, se modifica conditiile…

- Turiștii care vor sa calatoreasca in Grecia in sezonul estival nu mai trebuie sa prezinte documente care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile elene, citate de News.ro. Masca de protecție ramane obligatorie la interior, cel putin pe toata durata lunii mai. Oficialii…

- Autoritatile din Grecia au anuntat ca renunta la certificatul verde pe durata sezonului estival. Cei care calatoresc in Grecia nu mai trebuie sa prezinte documente care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala. Potrivit unui informari postate pe grupul Forum Grecia, se modifica conditiile…

- Autoritatile sanitare din Grecia au anuntat marti posibilitatea vaccinarii cu a patra doza a unui ser anti-COVID-19 pentru persoanele de peste 60 de ani, mai ales daca acestea prezinta o boala preexistenta, dupa ce au analizat datele epidemiologice inregistrate la nivel national, informeaza AFP. Comisia…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat, miercuri, ca certificatul verde si testarea nu mai sunt obligatorii la intrarea in tara, si lipsa lor nu va duce la intrarea in carantina, insa formularul de localizare a pasagerului (PLF) va trebui completat in continuare, pana cand va fi…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, sambata, ca un numar de 4.837 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 765 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 41.000 de teste. . Dintre cazurile noi, 626 sunt la pacienti reinfectati,…

- Un numar de 11967 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 6.784 mai putine decat in ziua anterioara, fiind efectuate aproape 41.000 de teste, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre cazurile noi, 1402 sunt la pacienti…

- Guvernul a adoptat, joi, masura potrivit careia certificatul de vaccinare COVID-19 este valabil la intrarea in țara doar cu doza booster, daca au trecut mai mult de noua luni de la schema de vaccinare cu doua doze. Certificatul este valabil și cu un test PCR negativ sau cu dovada trecerii prin boala.