De la 1 iulie 2022, activitatea de vaccinare impotriva COVID 19 se realizeaza exclusiv in cabinetele de asistenta medicala primara, transmite Ministerul Sanatații. ”Incepand cu data de 1 iulie 2022 activitatea de vaccinare impotriva COVID 19 se realizeaza exclusiv prin cabinetele de asistenta medicala primara in cadrul programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sanatații”. Tichete de masa Cei care se vaccineaza anti-COVID-19 cu schema integrala beneficiaza de tichete de masa in valoare de 100 de lei. ”Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare…