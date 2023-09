Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Andrei Muraru, afirma ca mai sunt doar doi ani pana cand tara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, ceea ce inseamna romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza. ”Nu am nicio indoiala ca Romania va intra in programul Visa Waiver la 1 decembrie…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anunțat ca in localitațile aflate la granița cu Ucraina, acolo unde nu exista semnal pentru primirea mesajelor RO-Alert, mesajele vor fi transmise cu portavocea.

- Ungaria a acordat cetațenia unui milion de persoane intre 2011 și 2020, in mare parte etnici maghiari care traiesc in statele vecine, „fara masuri de securitate adecvate pentru a le verifica identitatea”, a transmis ambasada SUA la Budapesta in mesajul prin care anunța inasprirea incepand de marți a…

- Exista un program prin care orice roman poate cere suma de 15.000 de lei. Pentru ce trebuie folosita aceasta și care sunt condițiile de acordare? Este vorba despre un program destinat parinților care iși doresc copii, dar sunt infertili. Programul are ca scop sporirea natalitații in Romania și a fost…