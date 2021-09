Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a invins pe West Ham United, duminica seara, in deplasare cu 2-1, in etapa a 5-a din Premier League, echipa lui Solskjaer acumuland 13 puncte, ca si Liverpool, dar fiind pe locul 2 ca urmare a golaverajului.Potrivit Agerpres, Pe Stadionul Olimpic din Londra, Said Benrahma a deschis…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva (44 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Portoroz (Slovenia), dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a invins-o in sferturi, in doua seturi, pe italianca Lucia Bronzetti (167 WTA), 6-3, 6-2. Putinteva…

- Manchester United a inceput noul sezon din Liga Campionilor cu stangul, fiind invinsa de Young Boys, scor 1-2. Cu Cristiano Ronaldo titular, Manchester United a plecat fara puncte de la Berna, pe un teren unde și CFR Cluj a fost invinsa in acest sezon. Deși „diavolii roșii” au deschis scorul rapid,…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a remizat, marti seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Benfica Lisabona, in prima etapa a grupei E a Ligii Campionilor. In minutul 90+6, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid, dupa consultarea VAR. In aceeasi grupa,…

- Azi incepe un nou sezon de Liga Campionilor, iar partidele din prima etapa a grupelor ne pot aduce cote excelente la pariuri. Pentru ziua de marți, 14 septembrie 2021, am ales trei echipe gazda care pot incepe cu dreptul noua stagiune din UEFA Champions League. Barcelona - Bayern și Young Boys - Manchester…

- Barcelona - Bayern se joaca azi, de la 22:00, și reprezinta capul de afiș din prima etapa a grupelor UEFA Champions League. E pentru prima data cand cele doua formații se intalnesc de la victoria istorica a nemților, scor 8-2, din 2020. Intr-o grupa din care mai fac parte Benfica și Dinamo Kiev, Barcelona…

- CFR Cluj a ratat la limita victorie in prima manșa a turului III din preliminariile Ligii Campionilor, remizand cu Young Boys, 1-1. Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 4, prin Cristi Manea, dar a ratat dramatic victoria, fiind egalata in minutul 90+3, de Sierro. Elevii lui Marius Șumudica…

- La doar 17 ani, goalkeeper-ul de 1,96 de metri debuta in nationala Italiei. Astazi, la 22 de ani, are deja peste 30 de selectii si un titlu european, in palmares. La castigarea caruia a contribuit decisiv.