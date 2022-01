Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis, Novak Djokovici, liderul ATP, a multumit, intr-un mesaj pe Instagram, tuturor celor care-l sustin, el fiind in continuarea izolat intr-un centru din Melbourne, alaturi de imigranti din diferite tari ale lumii, in asteptarea judecarii apelului depus de avocatii sai la decizia…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Belgrad, Serbia se asteapta ca Emery sa depuna un efort personal pentru ca Djokovic sa obtina o cazare adecvata pentru un sportiv de rangul sau, in asteptarea unei decizii judecatoresti cu privire la viza sa, pe care autoritatile australiene au revocat-o miercuri…

- Dupa ce Ministerul de Externe al Serbiei a susținut ca Novak Djokovic a fost „momit sa calatoreasca in Australia pentru a fi umilit”, ministrul de Interne din Australia ca sportivul este liber sa paraseasca țara oricand dorește, relateaza The Guardian. Djokovic este cazat intr-un hotel pentru imigranți…

- Continua suspansul in jurul participarii lui Novak Djokovic la Australian Open. Potrivit presei din Serbia, Nole ar fi luat o prima decizie: ar urma sa nu joace la ATP Cup, competiția pe echipe care ia startul la inceputul lui ianuarie 2022. Inițial, organizatorii il anunțasera pe Novak Djokovic pe…

- Novak Djokovic a menținut in viața candidatura Serbiei la finala Cupei Davis, invingandu-l pe croatul Marin Cilic cu 6-4, 6-2 și a egaland scorul in semifinala cu Croația, dupa ce croatul Borna Gojo l-a invins, vineri, mai devreme, pe Dusan Lajovic, in primul meci de simplu al confruntarii, relateaza…

- Nu impresioneaza doar pe teren, o face de atâtea ori și în afara acestuia. Novak Djokovic a ieșit din nou în evidenta și a aratat ca daca nu va participa la Australian Open (17-30 ianuarie 2022) poate avea ca varianta de rezerva Jocurile Olimpice de la Beijing. Prezent la Innsbruck,…

- Aflat la Torino acolo unde luni va debuta la Turneul Campionilor, Novak Djokovic a avut o adevarata explozie de bucurie atunci când naționala Serbiei a obținut calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2022. Serbia a trecut, scor 2-1, de Portugalia în deplasare și a bifat…