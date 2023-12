Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…

- UPDATE 12:00 Rusia pluseaza in conflictul din Ucraina.Dupa ce scaderea sprijinului american a adus Kievul intr-o situație extrem de dificila, inclusiv pe linia frontului, un deputat rus a afirmat ca Moscova ar putea revendica și alte teritorii, inclusiv regiunile Kiev și Odesa. Scenariul halucinant…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters.„Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata, lovind elemente de infrastructura in sudul si nordul tarii, a anuntat armata ucraineana, transmite Reuters. Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata, lovind elemente…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Ministerul rus al Apararii afirmat vineri ca trupele sale au respins asalturi ucrainene pe malul stang al fluviului Nipru in provincia Herson, provincie unde presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut in aceeasi zi o sedinta cu comandantii armatei si trupele ucrainene incearca sa creeze capete…

- Orasul Avdiivka, situat in estul Ucrainei, este de marti dimineata tinta unor bombardamente ”masive” ale fortelor rusesti, care ”incearca sa incercuiasca” orasul, declara seful Administratiei Militare din Avdiivka, Vitali Barabas, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla in prima…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO este doar…