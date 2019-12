De Crăciun, cozonac ca la mama acasă pe comandă A trecut vremea cand gospodinele pierdeau ore intregi sa framante si sa coaca cozonaci inainte de Craciun. La care se adauga si alte preparate traditionale, musai inca una-doua prajituri. Oamenii prefera acum sa profite de zilele libere, sa se relaxeze si sa lase bucatele dulci pe seama profesionistilor. Nu mai fac acasa cozonaci. Sunt atatea oferte, ai de unde sa alegi. Prefer sa cumpar cozonacii, fiindca acasa muncesc foarte mult la ei. Este, intr-adevar, un efort sa pregatesti coca si compozitia pentru cozonac. Cu ocazia Sarbatorilor, sunt foarte multe pregatiri de facut, cumparaturi, cadouri.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tulcean banuit ca facea trafic cu obiecte de patrimoniu a fost „calcat” de polițiști. Aceștia au descoperit o veritabila comoara arheologica in timpul percheziției.Autoritatile au descoperit in casa unui barbat din Tulcea peste 580 de obiecte care ar putea fi clasate ca patrimoniu cultural, informeaza…

- In apropierea sarbatorilor, ne gandim tot mai mult la mesele in familie, pline cu bunatați tradiționale. Odata puși in fața mancarurilor, parca nu ne mai putem opri. Influentati de traditie, educatie si religie, romanii au tendinta sa faca excese alimentare. De sarbatori, romanii se inghesuie prin magazine…

- In turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in miez de zi, stalpii lumineaza calea spre sectia de votare din Giurgita. In comuna sotului Vioricai Dancila, la ora 11.00, lumina este inca aprinsa. La Sectia de votare 365, prezenta la urne este usor mai ridicata decat in primul tur. Pana in prezent,…

- Poticniri ale autoritaților in cazul blocului evacuat, luni, pe strada Vaida Voievod. Deși marți dupa-masa reprezentanții ISU Banat anunțau ca vor permite accesul locatarilor și singurul apartament sigilat va ramane cel in care a fost detectata prezența substanțelor toxice, acest lucru nu s-a intamplat.…

- Este stiut faptul ca asociatia de proprietari este operator de date cu caracter personal. Asociația este un operator de date fiindca realizeaza o prelucrare de date in mod organizat, in cadrul unui sistem de evidența prin mijloace automatizate, combinat uneori cu mijloace neautomatizate. Regulamentul…

- „Va știu de undeva, dar nu-mi amintesc exact unde ne-am mai intalnit!“ – De cate ori nu aud asta! Și, da, aș putea sa ma prefac ca nu-mi amintesc nici eu sau pot sa nu-i las pe oameni sa se perpeleasca prea mult, pentru ca n-ar fi tocmai politicos, nu?! Le spun evidența, ca probabil ma știu de la televizor. …

- Pauza: „U“ Craiova – Viitorul 2-1. Min. 45+1: jucatorii au fost la un pas de bataie, dupa ce De Nooijer a sarit la Balașa, pentru ca acesta a șutat in el. S-a lasat cu cartonașe: Anghel, Țaru, Bancu. Min. 45, 2-1: goooollll Craiova: Elvir Koljic l-a executat pe Cabuz cu un șut cu efect, la […]

- Dupa scandalul cu procurorii veniti sa puna in executare mandatul, bunicul Luizei a fost internat in spitalul din Craiova pentru doua nopti. Duminica, la pranz, batranul a iesit pe semnatura, dat fiind faptul ca a dorit sa fie alaturi de fiica lui, Monica Melencu, la recoltarea probelor ADN.