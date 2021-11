Stiri pe aceeasi tema

- Productia ”Black Panther: Wakanda for ever”, continuarea filmului de succes al studiourilor Marvel, a fost suspendata pentru a-i permite actritei Letitia Wright sa-si revina dupa o accidentare survenita in vara in timpul filmarilor, potrivit presei de specialitate, relateaza AFP. Actrita vedeta din…

- George Clooney a transmis tabloidului Daily Mail si altor publicatii sa inceteze sa mai publice fotografii in care apar copiii celebritatilor, motivul fiind o problema de siguranta, scrie Variety. Decizia actorului vine dupa ce a vazut pe site-ul tabloidului fotografii cu fiul in varsta de un an al…

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie. Johnson s-a aratat „devastat” de vestea decesului directoarei de imagine…

- Keanu Reeves, in varsta de 57 de ani, a fost in Paris in ultimele luni, unde a filmat Capitoul 4 al francezi John Wick. El a cumparat ceasuri Rolex personalizate,. in valoare de 9.000 de dolari fiecare, pentru echipa de cascadori cu care lucreaza, scrie Daily Mail . Actorul a filmat filmul in ultimele…

- Marți este ultima zi in care operatorul Rosal a mai prestat activitatea de curațenie cai publice in Ploiești! Potrivit directorului RASP Ploiești, Zoia Staicu, tot marți, reprezentanții administrației publice ploieștene s-au intalnit cu cei doi operatori care au fost invitați la negociere directa. "Astazi…

- Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp…

- Revista Paris Match a anuntat ca actorul francez Alain Delon va avea in curand o stea pe Bulevardul Celebritatilor de la Hollywood. Dar, dupa cateva zile, s-a intamplat ceva… La cateva zile dupa ce revista Paris Match a anuntat ca actorul francez Alain Delon va avea in curand o stea pe Bulevardul Celebritatilor…