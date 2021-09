Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a felicitat-o pe Emma Raducanu pentru perfomanta obtinuta la US Open si a declarat ca el crede ca tenismena ar fi obtinut aceleasi perfomante daca s-ar fi nascut in Romania.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat, marti, ca intentioneaza sa-l invite pe jucatorul de tenis numarul 1 mondial Novak Djokovic in Romania, la un eveniment caritabil pentru sprijinirea tenismenilor in scaun rulant. "Noi ne bucuram ca tatal ei este roman, dar Emma Raducanu a crescut…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a revenit in Romania dupa participarea la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde a obținut medalia de argint la proba de urmarire de 4.000 de metri. ”Mesajul acestor Jocuri a fost faptul ca se poate in orice condiții”, a declarat Novak in conferința…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, miercuri, pe pagina personala de Facebook, ca a devenit membru UDMR.“Astazi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le multumesc pentru încrederea maxima pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin si pentru sansa. Cred…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, miercuri, in social media, ca a devenit membru UDMR. “Astazi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le multumesc pentru increderea maxima pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin si pentru sansa. Cred cu tarie ca fac parte din cea mai…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu, vicecampioana la proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ajuns in Romania și a fost primita la aeroport de Ministrul Tineretului și...

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a spus, vineri, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, ca le transmite sportivilor romani ca indiferent cate medalii vor castiga cel mai important lucru este ca reprezinta Romania la competitia suprema. "Dragi…

