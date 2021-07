Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua este o prelungire a sinelui pentru multi oameni care nu isi pot imagina dimineata fara o cafea sau mai multe. Cercetatorii vin cu vesti bune pentru iubitorii de cafea: una sau mai multe cesti pot scadea cu circa 10% riscul de a face COVID-19. Nutritia joaca un rol important in intarirea…

- Bolnavii de cancer care se imbolnavesc si de Covid-19 prezinta ”un risc de mortalitate mai important si mai precoce”, arata un studiu observational efectuat de catre Centrul Leon-Berard, specializat in lupta impotriva cancerului, relateaza AFP.

- O echipa de cercetatori de la Intellia Therapeutics și Regeneron a desfașurat primul test clinic in vivo pe oameni in care a folosit tehnologia de editare genetica CRISPR, relateaza MedicalXpress. Cercetatorii descriu intr-o lucrare publicata in revista The New England Journal of Medicine…

- Acesta este primul studiu de acest fel care prezinta reactia imunitara dupa a treia doza de vaccin anti-COVID-19. Cercetarea a fost realizata de cercetatori de la Facultatea de Medicina a Universitatii Johns Hopkins, care publica si un bilant independent al cazurilor si deceselor asociate noului coronavirus…

- Pare o gluma greu de gustat, dar un nou studiu sugereaza ca modul in care reacționeaza oamenii la gustul amar se coreleaza cu severitatea formei de Covid pe care ar putea s-o dezvolte. Este o perspectiva interesanta, deoarece in ultimele 16 luni a devenit clar ca oamenii nu raspund in același mod…

- O echipa de cercetatori din Australia a descoperit ca un nivel scazut al hormonului metabolic leptina poate conduce la un raspuns imun slab la anticorpii indusi prin vaccinare, relateaza miercuri Xinhua. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Queensland au facut aceasta descoperire…

- Cheagurile de sange sunt unul din principalele efecte adverse de dupa vaccinarea anti-Covid, dar Zona Zoster ar putea fi un nou efect secundar rar al administrarii serului de la Pfizer-BioNTech, susține un nou studiu, realizat de oamenii de stiinta din Israel. Potrivit unui studiu aparut in revista…

- Multivitaminele, probioticele, Omega-3 și suplimentele precum vitamina D pot reduce riscul de infectare cu SARS-CoV-2, virusul care produce COVID-19, mai ales in randul femeilor. Este concluzia unui studiu publicat in revista British Medical Journal Nutrition Prevention & Health (BMJ), relateaza EFE,…