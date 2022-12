De ce unele femei sunt evitate de bărbați cu orice preț - Cele 5 tipuri care îi pun pe fugă Barbații prefera sa stea deoparte cand intalnesc aceste tipuri de femeie, pentru a nu-și complica viața. Cum sunt vazute de „ei” defectele pe care nu le doresc la femeile pe care le vor alaturi. 1. VorbareațaEa nu se oprește niciodata din vorbit. Sta de vorba cu oricine sta sa o asculte sau se preface ca e interesata de orice. Ea nu este deloc un bun ascultator și ii obosește pe barbați cu trancaneala continua.2. MaterialistaEa incearca mereu „sa puna ghearele” pe portofelul unui barbat. Nu ii pasa de compania lui, de discuțiile elevate și țelurile lui inalte și nu il iubește pentru ceea ce este.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

