De ce trebuie să mănînci un morcov în fiecare zi Morcovii au doar 30 de calorii si doar un gram de grasime pentru fiecare portie. Morcovi. O portie are 7 g de carbohidrati, 0,68 g proteine, 2 g fibre, 3.41 g zaharuri, 50 mg sodiu, 230 mg potasiu (7% DZR), 9 mg magnesiu (2% DZR), 4.2 mg vitamina C (7% DZR), 14 ug acid folic, 12028 IU vitamin A (241% DZR), 0.48 mg vitamina E (2% DZR), 9.5 ug vitamina K (12% DZR).Aceasta ar trebui sa fie un mot Citeste articolul mai departe pe noi.md…

