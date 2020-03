Stiri pe aceeasi tema

- Supa tahini (pasta de susan)Semintele de susan se regasesc din ce in ce mai mult in randul ingredientelor pe care romanii le utilizeaza pentru diferite preparate. Supa de tahini (pasta de susan) este una dintre cele mai cunoscute.Supa de tahini are la baza pasta de susan care se gaseste in toate marile…

- Da, exista și așa ceva, alimente pe care le puteți manca fara niciun stres ca va ingrașați. Sunt prima alegere atunci cand simțiți nevoia unei mese neplanificate, cand va lasați de fumat,...

- Fructele oleaginoase sunt unele dintre cele mai recomandate alimente pentru sezonul de iarna. Migdale, nuci, caju, alune, toate au beneficii importante pentru sanatate. Semintele si oleaginoasele produc caldura in corp. De aceea, consumul lor este cel mai indicat in sezonul rece. Migdalele, indicate…

- Important pentru producatori - Ce se intampla cu TVA-ul in agricultura in 2020 / Deputatul spune ca, la ora actuala, TVA in agricultura este de 8%, iar cand producția agricola este furnizata intr-o alta forma, TVA se ridica la 20% Aceasta diferența reprezinta o povara pentru procesatori. Experții…

- Tradițiile din Ajunul Craciunului nu s-au pierdut cu totul. Intr-un sat din Timiș, oamenii impodobesc și acum bradul așa cum se facea odinioara, cu nuci, mere și ghirlande din floricele de porumb. Totul, in sunet de colinde potrivit stiriletvr.roIn satul Carani, din Timis, Ajunul Craciunului…

- Iluzia va raspunde cu candoare Și raspunsul ei plin de viața nu doare. Ibricul plin ochi cu verbe și proverbe Iși toarna povestea in cești superbe. Aroma care cuprinde camera e de cafea Fara zahar, pentru ca iluzia e prea dulce și ea. Cuvintele amintirilor curg pic cu pic, Incalzind atmosfera racita…

- Atmosfera de poveste a fost aseara in centrul Capitalei, unde a fost inaugurat Targul de Craciun. Aroma de scortisoara, sunetul clopoțeilor, dar si zecile de kilometri de ghirlande au atras sute de vizitatori in scuarul Catedralei.Startul evenimentului a fost dat la ora 18:00.

- Omul de afaceri Adrian Marțian, ex-patron la UTA și pretendent la achiziționarea lui Dinamo, ii sugereaza “Briliantului” “sa se transfere la o clinica de detoxifiere”, iar pe fostul selecționer il numește “om ieftin” pentru felul in care s-a comportat cu avocatul sau din trecutul recent, Dan IditaIn…