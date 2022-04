Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, programatorul cu o avere de peste 260 de miliarde de dolari americani, a decis ca cumpere rețeaua de socializare Twitter. Noua achiziție l-a costat 44 de miliarde de dolari, iar Musk are planuri mari de viitor. Acțiunea sa a dat naștere dezbaterilor, iar Dan Negru și-a spus public punctul…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla Inc a informat luni ca valoarea de piata a portofoliului sau de bitcoin era de 1,99 miliarde de dolari la data de 31 decembrie 2021, transmite Reuters. Intr-un document remis Autoritatii de reglementare a pietelor financiare americane (SEC), Tesla,…

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…

- Actiunile Meta au scazut cu 26%, stergand peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei, aceasta fiind pierdere consemnata intr-o singura zi de o companie din SUA. Declinul a redus averea neta a fondatorului si directorului executiv Zuckerberg la 85 de miliarde de dolari, potrivit…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…