De ce tace baronul de Suceava, Gheorghe Flutur Baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, a intrat de ceva timp in silenzio stampa dintr-un motiv mai puțin cunoscut opiniei publice. Guralivul și agitatul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prim vicepreședinte PNL, a intrat de ceva timp intr-un con de umbra, mai exact a trecut pe ”mute”. Motivul principal al muțeniei lui Flutur este strans legat de arestarea pe 4 aprilie 2022 a vicepreședintelului C.J. Suceava, Silviu Cristinel Crețu , mana sa dreapta de vreo 20 de ani. Acesta a fost trimis in judecata de procurorii DNA Cluj dupa ce a fost prins in flagrant cu o mita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

