De ce simt oamenii nevoia să doarmă mai mult iarna Sezonul rece ii face pe mulți sa simta nevoia sa doarma mai mult iarna, cu toate ca nu și-au schimbat programul sau stilul de viața. Cercetatorii susțin ca nu este cazul sa va ingrijorați, ba chiar este normal pentru aceasta perioada a anului. „Este normal sa simți ca dormi mai mult in timpul iernii, din cauza faptului ca pierdem o ora de lumina cand intram in ora standard, care este asociata cu apariția timpurie a intunericului. ….Daca ai chef sa dormi mai mult iarna, nu ești singur”, spune dr. Raj Dasgupta, profesor asociat de medicina clinica la Huntington Memorial Hospital din Pasadena, California.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

