De ce se scumpește iar petrolul Prețul petrolului a crescut cu peste 2%, ajungand la cel mai ridicat nivel din aceasta luna, in condițiile in care atacurile continue asupra navelor din Marea Roșie au dus la ingrijorari legate de perturbari. Brent, referința globala pentru doua treimi din petrolul mondial, s-a stabilit cu 2,5% mai sus, la 81,07 dolari pe baril. West […] The post De ce se scumpește iar petrolul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Petrolul tranzactionat in SUA, WTI, a ajuns miercuri la un varf de 75,37 de dolari pe baril, ceea ce se traduce intr-o crestere de 4,8% de la inceputul saptamanii si de 10,9% fata de minimele din 13 decembrie. Totusi, la finalul zilei de miercuri, petrolul a coborat la 73,76 dolari/baril, intr-o sesiune…

- Preturile petrolului au crescut cu 2% marti, prelungind castigurile din sesiunea anterioara, dupa ce atacurile militantilor houthi din Yemen, aliati cu Iranul, asupra navelor din Marea Rosie au perturbat comertul maritim si au fortat mai multe companii sa redirectioneze navele, transmite Reuters. Din…

- Pretul barilului de petrol a scazut miercuri cu 4% dupa ce OPEC+ a amanat in mod neasteptat o reuniune ministeriala la care urma sa fie discutat nivelul productiei, ceea ce a ridicat semne de intrebare cu privire la directia viitoare a productiei de titei, transmite Reuters.In jurul orei 14:12 GMT,…

- In acest moment insa, piata petrolului este in deficit, iar stocurile scad ”intr-un ritm rapid”, a spus Toril Bosoni in marja unei conferinte de la Oslo. ”Stocurile globale de petrol sunt la niveluri scazute, ceea ce inseamna ca riscati o volatilitate crescuta daca exista surprize fie din partea cererii,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,19 dolari, la 82,80 dolari pe baril. Pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,13 dolari sau cu 2,81%, la 78,02 dolari pe baril. Contractul WTI din luna decembrie a expirat luni. Contractele futures mai active, pentru ianuarie,…

- Au ramas mai puțin de doua luni pana la mult sarbatorile de iarna, iar aceasta perioada aduce un nou val de scumpiri. Cu doar doua luni inainte de Ignat, prețul carnii de porc a crescut la satenii care cresc porci in Banatul Montan.

- Se scumpesc benzina și motorina? Preturile petrolului au urcat pe fondul razboiului din IsraelPreturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, pana la maximul ultimei saptamani, din cauza temerilor ca tensiunile din Israel si Gaza s-ar putea extinde intr-un conflict mai larg, care ar putea perturba…

- Petrolul brut este recunoscut drept materia prima numarul 1 in lume, avand in vedere numarul impresionant de intrebuințari. Este folosit pentru a produce combustibili lichizi, utilizați in diferite mijloace de transport, dar și pentru producția de materialele sintetice, asfalt și multe altele. In…