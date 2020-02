De ce se depreciază leul. Analistii estimează că moneda europeană va continua să crească până la finalul anului De ce se depreciaza leul. Analistii estimeaza ca moneda europeana va continua sa creasca pana la finalul anului Euro a trecut vineri de 4,8 lei, un prag psihologic record, iar analiștii spun ca de vina ar fi situația externa, dar și dezechilibrele din Romania, combinate cu o perioada de instabilitate politica. Dacă deteriorarea leului se va menține, așa cum spun profesioniștii din domeniu, atunci am putea avea scumpiri, la produsele importate, la chirii și chiar rate mai mari. Pentru prima data in istorie, moneda euro a fost cotata in Romania la peste 4,8 lei de catre… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

