Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) sarbatorește 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu prin lansarea unei emisiuni numismatice speciale, constand in trei monede aniversare cu valori și materiale diferite: aur, argint și tombac cuprat. Aceasta ediție limitata are scopul de a omagia contribuția și moștenirea…

- Incepand cu data de 17 aprilie 2024, Banca Naționala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint și o moneda din tombac cuprat cu tema 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Caracteristicile monedelor sunt urmatoarele: Metal Aur Argint Tombac cuprat Valoare…

- In data de 26 februarie 2024, Banca Naționala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 270 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal – Argint Valoare nominala – 10 lei Titlu – 999‰ Forma – rotunda Diametru – 37 mm Greutate…

- Incepand cu data de 26 februarie 2024, Banca Naționala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 270 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal Argint Valoare nominala 10 lei Titlu 999‰ Forma rotunda Diametru 37 mm Greutate…

- Incepand cu data de 26 februarie 2024,Banca Naționala a Romaniei lanseazain circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 270 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal Argint Valoare nominala 10 lei Titlu 999‰ Forma rotunda Diametru 37 mm Greutate…

- Avand in vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Naționale a Romaniei, In temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie 2024, o moneda din argint…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie 2024, o moneda din argint cu tema Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal Argint Valoare nominala 10 lei Titlu 999‰ Forma…

- Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie, o moneda din argint cu tema Constantin Brancusi – Surse romanesti si perspective universale. Aversul monedei prezinta o parte din cladirea Muzeului National de Arta din Timisoara, inscriptia „ROMANIA”…