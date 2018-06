Stiri pe aceeasi tema

- Legumele ar trebui sa fie baza alimentatiei oricarei persoane sanatoase, iar despre avantajele lor am vorbit si scris in nenumarate randuri. In primul rand sunt surse pretioase de vitamine, minerale si fibre, cu un continut redus de calorii. De aceea, nu prea exista limite in privinta consumului de…

- }n momentul cand au o problemE de sEnEtate, oamenii tind sE apeleze la medicamente, insE putini xtiu cat de importantE este puterea naturii in acest sens. Plantele sunt o importantE sursE de ajutor.

- BERBEC Azi este indicat sa fiti prudent si sa nu va asumati niciun risc, fiindca nervozitatea va poate pune in situatii dificile. Ar fi bine sa evitati sa conduceti masina. Sunteti predispus la mici accidente, care pot avea loc si din vina altora. Nu este momentul sa provocati discutii in contradictoriu.…

- Porțiile de fructe și legume pe zi au beneficii importante pentru sanatate însa, daca vrei sa ai parte de toți nutrienții pe care îi conțin acestea, ar trebui sa nu mai arunci cojile sau alte parți importante care nu-ti plac.

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- Primul interviu video cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a creat un adevarat scandal in presa, dar si in societate. Jurnalistii de la Romania TV denunta faptul ca ar fi fost amenintati sa sa opreasca acest interviu. Andreea Cretulescu spune ca Victor Ciutacu a fost presat sa se opreasca difuzarea…

- Gest neasteptat al ministrului Culturii si Identitatii Nationale! George Ivascu, a solicitat aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare