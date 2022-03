Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Simion a retras cererea de divorț și a decis sa ii mai acorde inca o șansa lui Ilie Nastase. Este pentru a doua oara cand soția fostului jucator de tenis ia aceasta hotarare, o situație similara a avut loc in urma cu un an.Și de aceasta data, Ioana Simion a renunțat la divorțul de Ilie Nastase,…

- Cristina Balan și soțul ei traieșc viața de parinți ai unor copii cu sindrom Down, experiența ingreunata de sistemul existent in Romania pentru ei. Artista se lupta zi de zi cu tot ceea ce implica problemele de sanatate ale gemenilor ei. Intr-un interviu pentru Antena Stars, fosta solista a trupei Impact…

- Oana Lis a facut noi declarații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. A trecut o saptamana de cand acesta a facut preinfarct și a fost operat de urgența, medicii i-au montat un stent. Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit ca acesta a simțit…

- Pedeapsa primita de un barbat din Alba care și-a batut cu salbatice fiul vitreg. Baiatul a fugit de acasa de frica agresorului Un barbat din Alba a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, la plata a 20.000 de lei daune morale, dar s-a ales și cu interdicția de a se apropia de fiul concubinei sale,…

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a ajuns la spital, dar nu a dat prea multe detalii despre problemele de sanatate de care ar suferi. Totuși, misterul a fost elucidat de Oana Roman in urma cu puțin timp, la Antena Stars.

- Avem ultimele noutați despre starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel. Marele actor a fost transferat de urgența cu ambulanța la spital, in Capitala. Fiul marelui actor a oferit declarații exclusive despre starea de sanatate a tatalui sau, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata ce a povestit fiul…

- Mioara Roman s-a confruntat in ultimii ani cu probleme de sanatate. Fosta soție a lui Petre Roman are nevoie de asistența medicala in permanența și acum se afla inernata intr-o clinica privata, unde medicii ii fac diverse proceduri și tratamente. Oana Roman este cea care are grija de mama ei și ține…

- Saveta Bogdan implinește astazi 76 de ani, iar cu aceasta ocazie, artista de muzica populara a fost surprinsa de cei dragi, care au venit in vizita sa o sarbatoreasca.Indragita artista implinește astazi 76 de ani, iar Antena Stars a surprins-o cu o frumoasa urare. Cantareața a primit foarte multe urari…