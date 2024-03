Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine la un accident rutier

Detasamentul de pompieri Satu Mare intervine la un accident rutier (autoturism intrat în stâlp) cu o persoană încarcerată, inconștientă, pe... The post Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine la un accident rutier first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]