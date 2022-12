Stiri pe aceeasi tema

- Alice Cavaleru este foarte activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase din viața ei cu fanii din mediul online. Ei bine, de aceasta data, soția lui Vladimir Draghia a marturisit de ce este special Craciunul pentru ea. Iata ce mesaj emoționant…

- Printul Harry a imbracat costumul de super-erou pentru o cauza nobila. Intr-un videoclip, publicat sambata pe YouTube, Ducele de Sussex s-a costumat in Spider-Man pentru a se adresa copiilor care si-au pierdut un parinte in slujba armatei britanice, relateaza news.ro „Craciunul este o perioada in care…

- Ducele de Sussex a imbracat costumul de supererou, pentru un mesaj inregistrat special pentru a-i consola pe copiii ai caror parinți au murit in timp ce slujeau in forțele armate, transmite The Guardian . Costumat in Spider-Man (Omul Paianjen), prințul Harry a transmis un mesaj video publicat sambata…

- La sfarsitul lunii decembrie, romanii vor avea parte de o noua minivacanata de 3 zile, ca urmare a faptului ca pe data de 25 decembrie si 26 decembrie (duminica si luni) se sarbatoreste Craciunul, zile libere conform Codului Muncii. Pana la sfarsitul anului 2022, Romanii mai au doua zile libere legale…

- In orașele din Europa, oficialii se confrunta cu o dilema: cat de stralucitor trebuie sa fie acest Craciun, in condițiile in care prețurile energiei au crescut din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Sa diminueze iluminatul pentru a transmite un mesaj de conservare a energiei și de solidaritate cu…

- Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/joyful-adult-daughter-greeting-happy-surprised-senior-mother-in-garden-3768131/ Chiar daca in perceptia populara socrii nu sunt cele mai indragite personaje, ei merita respect si pot fi un sprijin de nadejde pentru tine si perechea ta. Practic, devin parte…

- Targul de Craciun din Sibiu, unul dintre cele mai populare din Romania, se va deschide anul acesta la 11 noiembrie, in Piata Mare, si va putea fi vizitat pana la 2 ianuarie 2023.Oamenii vor avea ocazia sa guste cele mai bune dulciuri si bucate traditionale, sa bea vin fiert aromat, dar si…