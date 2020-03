De ce s-a apucat Crina Abrudan de sport ca in armata desi nu are nevoie sa slabeasca De ce s-a apucat Crina Abrudan de sport ca in armata desi nu are nevoie sa slabeasca Crina marturiseste ca motivul pentru care a intrat in programul Bodyshape de opt saptamani este sa isi tonifieze silueta, dorind sa aiba patratele pe abdomen si musculatura ferma, perfecta pentru a o expune la plaja in lunile ce urmeaza. Dar mai sunt si alte motive. „Am inceput sa fac sport fara sa am de dat jos niste kilograme sau fara sa ma nemultumeasca foarte mult ceva la corpul meu. Am facut-o pentru sanatatea corpului si a psihicului. Am inceput sa merg la Bodyshape sperand ca imi voi si disciplina putin… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de sport din comuna Sant, judetul Bistrita-Nasaud, condamnat la 4 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit 2 elevi a fost incatușat, luni dimineața, cand a forțat accesul in școala.Mai multi parinti s-au adunat luni dimineata la școala din localitatea Sant pentru a-i interzice…

- 57 de sali de sport vor fi construite/modernizate de Compania Naționala de Investiții, in București și in mai multe județe. Printre acestea se numara si Argesul, unde se vor construi 3 sali se sport: in satele Brosteni (Costesti), Ceparii Pamanteni (Cepari) si Serbanești (Rociu). Obiectivele au fost…

- Ciuca, magicianul Robert Tudor si Ana Vladislav de la Maruta fac echipa sa slabeasca la Bodyshape Sursa de inspiratie pentru cei doi a fost chiar Ana Vladislav, reporterul emisiunii, care merge la cunoscuta sala de sport inca de vara trecuta reusind sa dea jos 11 kilograme si sa slabeasca 30 cm in circumferinta…

- Vedetele se intrec, dupa Sarbatori, in fotografii realizate in sala de sport. Daca Bianca Dragusanu si Anda Adam fac exercitii fizice mai degraba pentru intretinere, Oana Lis recunoaste ca a pierdut lupta cu cantarul si ca are nevoie de ajutor, ca sa scape de colacei. Dependenta de mancare, ea a pedalat…

- Cu numai cateva zile in urma, Volkswagen a anunțat ca pe parcursul anului viitor va lansa nu mai puțin de 34 de modele la nivel glonal, iar printre acestea figureaza și 12 SUV-uri. Pentru moment, constructorul de la Ingolstadt nu a oferit detalii concrete despre niciunul dintre aceste modele, insa publicația…

- Inter a remizat cu Fiorentina, 1-1, dupa ce a luat gol in minutele de prelungiri. Antrenorul nerazzurro, Antonio Conte, gust amar dupa succesul ratat in prelungiri. Și continua razboiul feroce cu Corriere dello Sport. Inter a risipit avantajul fata de Juventus, nereusind decat tot un egal la Florenta.…

- Școala Gimnaziala „Constantin Savoiu” beneficiaza de puțin timp de terenuri de sport moderne. Mai exact este vorba de un teren de baschet și unul de fotbal. De asemenea, urmeaza sa fie modernizat și laboratorul de Informatica, dar și salile de curs cu mobilier nou. Investiția este…