De ce post-Covid unele persoane resping mirosul cafelei! Dupa infecția cu Covid-19, unele persoane manifesta un ”dezgust” fața de cafea. Cercetatorii britanici au incercat sa ințeleaga care este originea acestei parosmii – tulburare olfactiva care consta in percepția falsa a unui miros. Infecția de Covid-19 a provocat in cazul unor pacienți anosmie (pierderea mirosului). Unii din pacienți s-au confruntat deopotriva cu pierderea mirosului, dar și a gustului. Iata ca in timp, la unii pacienți Covid-19 a mai fost descoperit un nou simptom: parosmie, tulburare care provoaca o distorsionare a mirosului. Aceasta este o tulburare care poate sa aiba consecințe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

