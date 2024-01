Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp (56 de ani) a transmis public faptul ca va pleca de la Liverpool la finalul sezonului in curs. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al clubului englez. In plus, neamțul spune ca e epuizat și ca nu vrea sa mai antreneze acum. Jurgen Klopp a transmis un mesaj pe site-ul clubului Liverpool…

- Liverpool si-a consolidat avansul in Premier League dupa ce a invins-o pe Newcastle United cu scorul de 4-2, luni, pe Anfield, intr-un meci din etapa a 20-a, conform Agerpres.Toate golurile au fost marcate in repriza a doua. Mohamed Salah, care a ratat un penalty in minutul 22, si-a luat revansa,…

- Manchester City, revenita dupa ce a castigat Cupa Mondiala a Cluburilor, si Chelsea au obtinut victorii, miercuri, in meciurile sustinute in etapa a 19-a a primei ligi engleze de fotbal, potrivit Agerpres.City, campioana en titre, s-a impus la Liverpool, cu 3-1 in fata echipei locale Everton, care…

- Echipa engleza FC Liverpool a intrecut marti seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Burnley, in etapa a 19-a din Premier League. „Cormoranii” sunt lideri in campionat.Pe Turf Moor, Burnley nu a fost capabila sa fie o adversara de calibru pentru trupa lui Jurgen Klopp. Liverpool a deschis scorul din…

- Formatia Manchester City a invins, vineri seara, la Jeddah, echipa braziliana Fluminense, scor 4-0, si a castigat Cupa Mondiala a Cluburilor, potrivit news.roGolurile au fost marcate de Alvarez (1, 88), Nino (27 - autogol) si Foden (72).Pentru echipa lui Pep Guardiola este al cincilea trofeu…

- Echipa engleza FC Liverpool a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Manchester United, in etapa a 17-a din Premier League.Echipa condusa de Jurgen Klopp nu a putut marca in partida de pe Anfield, cu Manchester United, si Northwest Derby s-a terminat 0-0, dupa…