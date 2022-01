Alianța pentru Unirea Romanilor este formațiunea care crește cel mai repede. In mai puțin de un an, aproape și-a dublat numarul simpatizanților: a intrat in Parlament cu 9% (2020) și a inregistrat in peste 17% la ultimele sondaje. Potențialul este, insa, mult mai mare. De fapt, aproape 70% din romani spun ca ar vota pentru un partid naționalist, iar 63% declara ca prefera valorile tradiționale in locul libertaților moderne. AUR nu s-a sfiit sa-și proclame naționalismul de cite ori a vorbit despre unirea cu Republica Moldova, dar incercarea sa din vara de a deveni formațiune parlamentara dincolo…