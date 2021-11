Stiri pe aceeasi tema

- CS Blejoi si CSO Plopeni incearca sa “stranga puncte albe pentru … vacanta”, fiind clar ca, pana acum, randamentul ambelor echipe este unul inferior sperantelor de la inceputul sezonului! Iar, in runda cu numarul 13, ambele echipe prahovene de liga a III-a au statutul de favorite, plopenarii intalnind…

- Deși clasarea din prezent a unuia dintre foștii granzi ai Bucureștilor, Dinamo (penultimul loc din ierarhia Ligii 1 de fotbal), nu ar fi insemnat, poate, un punct de atracție prea mare pentru un meci amical cu ACS Petrolul ’52 Ploiești, sumedenia de transferuri facuta la sugestia ex-antrenorului „lupilor”,…

- Chiar daca ne obișnuise totuși cu destule „surprize” și in acest sezon fotbalistic, in privința delegarii arbitrilor și a arbitrilor-asistenți, Comisia Centrala de Arbitri s-a „autodepașit” in etapa in curs a campionatului Ligii a II-a, delegand la meciul de la Giurgiu, dintre Astra și ACS Petrolul…

- Pentru o vreme, Nicolae Constantin, antrenorul principal al ACS Petrolul ’52 Ploiești, cel sub bagheta caruia „lupii” rezista, de cateva etape, pe primul loc al ierarhiei la zi a campionatului Ligii a II-a de fotbal, nu a avut la dispoziție mai mulți fotbaliști, cei mai importanți fiind fundașul central…

- Daca pandemia de coronavirus nu ar fi la cel de-al patrulea val, parca mai al naibii decat toate precedentele trei, arena Ilie Oana ar fi fost cu siguranța „full” deseara, la ora primului derbi din sezonul regular al ediției 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a (19.30), dintre ACS Petrolul ’52 și…

- ACS Petrolul ’52 Ploiești a inceput ediția 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal cu o victorie pe teren propriu, 2-0 cu Poli Iași, echipa retrogradata in vara. Pe fondul unui scandal intre unii dintre suporteri și conducerea clubului, pe subiectul marcilor și al asocierii cu primnaria municipiului,…

- Lider al ierarhiei la zi, dupa noua etape din campionatul Ligii a II-a de fotbal, ACS Petrolul ’52 Ploiești s-a deplasat sambata, 16 octombrie 2021, la Brașov, in vederea meciului de a doua zi, de pe arena Constantin Ploieșteanu-Tineretului, cu echipa locala, FC, aflata mai in subsolul celei de-a doua…

- Dupa ce ACS Petrolul ’52 Ploiești s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) pe terenul revelației din acest sezon, Unirea Slobozia, atenționarea facuta și sambata dupa pranz, și duminica, și luni, și marți, inainte de ora 17.00, incepuse deja sa-i enerveze pe suporterii „lupilor”. Parca ar fi vrut cineva, de…