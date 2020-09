Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca duminica nu va merge la vot deoarece nu are viza de flotant. Secretarul de stat a adaugat ca votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme. "Sunt in Bucuresti, nu am facut viza de flotant asa ca nu am cum sa votez. O sa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca duminica nu va merge la vot deoarece nu are viza de flotant. Secretarul de stat a adaugat ca votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a afirmat ca scenariul cel mai grav in contextul pandemiei de coronavirus in Romania ar fi „sa ramanem cu capacitate limitata de internare pentru bolnavii simptomatici care au nevoie de oxigen si de tratament”. El a adaugat ca din…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, atrage atentia ca i se se atribuie in mod fals o declaratie, potrivit careia DSP-urile vor fi conduse de personal militar, iar fortele militare vor identifica si vor pazi suspectii de coronavirus. Raed Arafat face apel la populatie sa fie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca cu o noapte inainte nu au mai existat locuri in spitalele Covid din Bucuresti pentru pacientii simptomatici. ”Dupa o discutie cu domnul ministru Tataru, cu primul ministru, cu ministrul Bode, decizia a fost…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in spitalele care interneaza pacienti cu coronavirus in Bucuresti nu mai sunt locuri la Terapie Intensiva. Totodata, el a spus ca datele de vineri seara arata ca sambata va fi raportat un nou numar record de cazuri noi…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca definitia clara a bolnavilor asimptomatici este o problema, aratand ca i-au fost aduse la cunostinta trei cazuri din Bucuresti ale unor pacienti usor asimptomatici care...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat ca in Romania se constata o creștere continua a numarului de infectari, creștere prin transmitere comunitara, care va continua daca nu se respecta regulile și in absența unei legislații clare privind carantina din punct de vedere…