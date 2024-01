Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei Viktor Orban se va afla intr-o noua vizita neoficiala in zona Transilvaniei, in acest sfarșit de satpamana. Potrivit bizbrașov.ro, prim-ministrul ungar ar urma sa aterizeze in cursul zilei de astazi cu un avion privat pe pista Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav. Premierul…

- Deschiderea lotului Chețani – Campia Turzii de pe Autostrada A3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023, va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, cu 10 kilometri in plus fața de lungimea…

- Centrul Infotrafic anunța ca se circula in condițiile de aglomerație pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Deva-Arad, nodul rutier din localitatea Margina – Timiș, formandu-se coloana de autovehicule de aproximativ 4 kilometri, din cauza capacitații reduse de preluare pe DN 68A Margina – Coșevița.…

- Chețani – Campia Turzii este a doua secțiune a autostrazii Transilvania pe care s-a deschis circulația in #2023, dupa ce in luna septembrie s-au dat in trafic cei 13,55 km dintre #Nușfalau și #SuplacudeBarcau. Astfel se poate circula in regim de autostrada, fara intrerupere, pe 133 km din #A3, intre…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat semnarea contractului pentru construcția secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Chiribiș. Tronsonul are o lungime de 26,35 de kilometri și se termina aproape de granița cu Salajul. Lucrarile vor fi efectuate de antreprenorul…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat astazi, alaturi de premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Buzau, la semnarea contractului de lucrari pentru un lot din Autostrada Moldovei A7, pe care nu erau demarate inca lucrarile, din cauza unor multiple…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca pana la finalul anului 2024 vor fi dați in folosința cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drum expres.„In toamna aceasta, in cateva zile chiar, vom da in circulație A0 Nord, dupa aceea vor urma 31 de km pe drumul expres Craiova - Pitești, dupa aceea 23…

- 42 din cei 100 de kilometri ai Autostrazii de Centura a Capitalei ar putea fi gata anul acesta, insa nu pe toți vom și circula. Noua vor sta degeaba, caci nodul rutier care i-ar lega de un drum național e pe lotul vecin care e in proiectare și unde lucrarile nu au inceput. Din cei pe care se va putea…