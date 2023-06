De ce NU TREBUIE să pui pastă de dinți de coșuri Trucul folosirii pastei de dinți ca tratament paliativ pentru coșuri s-a bazat pe faptul ca, in trecut, aceasta avea un ingredient numit triclosan, despre care se credea ca ajuta la combaterea acneei prin distrugerea bacteriilor.Eficacitatea triclosanului a fost mult timp dezbatuta, iar in 2017, Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a inceput sa limiteze folosirea acestuia, pentru ca din 2019 sa fie eliminat complet.„Pasta de dinți va face probabil mai mult rau decat bine pentru pielea ta”, a explicat un specialist, consultat de Health Clevelandclinic , „deci, ceea ce se intampla este… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

