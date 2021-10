Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi iși sarbatorește astazi, 12 octombrie, ziua de naștere. Cu toate acestea, artista nu se poate bucura pe deplin de aceasta zi speciala din viața sa, asta pentru ca mama ei nu-i este alaturi. Astfel, cu ocazia aniversarii sale, Daniela Gyorfi a facut confesiuni de suflet și a dezvaluit…

- Zi de sarbatoare in familia lui Vlad Gherman! Cea care i-a dat viața iși sarbatorește ziua de naștere și, bineințeles, actorul din Adela nu a putut trece cu vederea o zi atat de importanta pentru familia lui. Vlad Gherman i-a scris cel mai frumos și sincer mesaj mamei sale și a postat o fotografie in…

- Laura Cosoi, in varsta de 39 de ani și Cosmin Curticapean au o casnicie așa cum și-au dorit și doua fetițe care le-au schimbat total viața. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța” de la Pro TV, actrița a facut marturisiri sincere despre familia ei și despre implicarea soțului sau in creșterea micuțelor.„Soțul…

- Deși derby-ul cu FCSB bate la ușa, situația de la CFR Cluj a ramas la fel de tensionata ca in ultimele doua zile. Marius Șumudica e pe „faraș”, dar patronul Neluțu Varga nu-l poate concedia fara sa-i plateasca despagubiri. Cea mai mare enigma a zilei este daca Șumudica va mai fi sau nu pe banca CFR-ului…

- Leo Messi (34 de ani) se va desparți de Barcelona, pentru ca nu a putut semna un nou contract din ”cauze economice”. Acesta este in negocieri avansate cu PSG, dar inainte de plecarea de pe Camp Nou a susținut o conferința de presa, și nu și-a putut stapani emoțiile. Messi a intrat in sala de conferința…

- O fetița de 11 ani din Sicilia a murit dupa ce s-a infectat cu varianta Delta a coronavirusului. A luat virusul de la sora ei, revenita recent din Spania. Familia fetelor a fost acuzata ca este anti-vaccinista. Fetița de 11 ani din Palermo și-a petrecut mare parte din viața prin spitale, din cauza unei…

- Incident haluncinant sambata seara in comuna Derna. Un copil de un an a murit dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Echipajul SMURD sosit la fața locului a fost agresat de aparținatorii acestuia, iar poliția a deschis dosar penal.

- Un copil de 13 ani din Diosig, Varga Krisztian, este cautat de familie dupa ce a plecat de acasa vineri la pranz si nu a mai revenit. „Politistii Sectiei nr. 3 de Politie Rurala Biharia din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au fost sesizati sambata, 24 iulie, la ora 19:33, de familia…