- Antonia s-a hotarat sa dea carțile pe fața, enervata la culme de discuțiile aparute in jurul intervenției chirugicale la care a fost supusa recent. Intr-un mesaj postat pe contul sau de Instagram, cantareața a facut lumina in acest caz. Antonia, reactie scandaloasa dupa ce s-a operat in secret.…

- Antonia a suferit o noua intervenție la sani. Vedeta revenit cu un mesaj pentru fani, dupa ce zilele trecute le-a transmis ca nu poate urca pe scena de la Constanța, pentru ca a suferit o operație și se afla in perioada de recuperare. Vedeta a postat pe InstaStory un video, in care a dezvaluit ca s-a…

- Antonia si-a suparat fanii cu aceasta postare, iar unii au criticat-o vehement. "De ce raspunzi la mișto cand cineva te intreaba ce ai pațit? Sunt fani care chiar iși fac griji pentru tine", i-a scris un fan surprins neplacut de raspunsul vedetei. Artista i-a raspuns: "Sunt ok! Va…