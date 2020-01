Stiri pe aceeasi tema

- Compania de asigurari Allianz-Tiriac pune la dispozitia clientilor sai persoane fizice serviciul Claims Tracker, un serviciu care informeaza clientii firmei cu privire la starea dosarului de dauna Casco si a reparatiei autovehiculului, informeaza Allianz-Tiriac intr-un comunicat remis marti. Serviciul…

- Șoferii risca amenzi uriașe daca nu sunt atenție la un detaliu cat se poate banal, ce le poate da numeroase batai de cap la un simplu control de rutina, facut de polițiști. Care este greșeala ce te poate costa cateva sute de lei amenda?

- Cu ocazia targului de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas, Nissan a prezentat un nou material despre care susține ca are potențialul de a izola mai bine interiorul mașinilor din punct de vedere fonic. Noul material utilizeaza o structura speciala și o pelicula de plastic pentru…

- Descoperire impresionanta facuta de cercetatori, in interiorul unui meteorit cazut pe Pamant in anul 1951. Pastrat la Museul Victoria din Australia, meteoritul Wedderburn a fost recent studiat de cercetatori care au descoperit un mineral metalifer care nu a mai fost vazut pana acum in natura.„Edscottite”…

- Ministrul Muncii Violetei Alexandru a declarat, intr-un interviu pentru AGEPRES, ca statul a esuat in activitatea de conectare a cererii de forta de munca cu oferta, punctand insa ca nu exista o problema grava a lipsei de forta de munca, in contextul in care, recent, demitarul a adoptat o Hotarare…

- Un proiect pilot prin care se va testa o noua metoda de asigurare a incalzirii si apei calde, pentru 480 de apartamente, a fost aprobat vineri, 22 noiembrie, de Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca pensionarul are de facut 10 pași ce se intind pana la șase luni peste termenul de 45 de zile stabilit de lege in recalcularea pensiei și afirma ca acești pași sunt, de fapt, „un labirint”, ce nu ar trebui sa existe.„Labirintul pensionarului roman.…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca locuitorii municipiului Vatra Dornei vor avea in cele din urma incalzire in case. „Respir ușurat. A ieșit fum pe coșul centralei termice modernizate de la Vatra Dornei. Nu alb, ca nu suntem la Vatican, ci fum cenușiu, pentru ca…