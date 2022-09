Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 septembrie 2022, pentru a treia oara pe arena de la Mediaș, finul (Marius Madarașanu; foto jos, in stanga, alaturi de observatorul ploieștean Razvan Achimescu, in urma cu o saptamana), cu FC Hermannstadt Sibiu, il va infrunta pe naș (Nae Constantin; foto sus), cu FC Petrolul Ploiești. Primul…

- Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, spera ca problemele financiare sa fie rezolvate in perioada imediat urmatoare. Petrolul a obținut inca o victorie prețioasa in Liga 1, 3-2 impotriva Chindiei Targoviște, dar la club nu este liniște. Imediat dupa meci, Gabriel Tamaș a transmis ca…

- Același site de sport central www.playsport.ro care postase saptamana trecuta o informație, ca aparuta din senin, potrivit careia omul de afaceri libanez Muhammad Murad (foto sus), printr-un apropiat al sau, și-ar fi manifestat intenția de a prelua echipa FC Petrolul Ploiești, aflata in mare criza financiara,…

- Astazi, 17 august 2022, pe propriul site oficial, clubul gazarilor a facut cunoscute datele de desfașurare a meciurilor Petrolului din etapele cu numerele șapte, opt și noua. Cu acest prilej, s-a observat ca, incepand cu partida, din deplasare, de la Targu Jiu, de vineri, 19 august, cu start la 21.00,…

- Dupa cum am scris saptamana trecuta, la Plopeni s-a desfașurat un meci amical intre echipa locala din Liga a III-a, CSO, și FC Petrolul Ploiești, in fapt jucatorii acesteia din urma fiind cei care au evoluat mai puțin in Superliga sau deloc. Cu acel prilej, timp de o repriza, cea dintai, antrenorul…

- Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, a analizat infrangerea cu UTA, 0-2, din a doua etapa a noului sezon de Liga 1. Invinsa de FC Voluntari in prima etapa, 0-1, Petrolul a cedat și la Arad, 0-2, iar presiunea de pe umerii nou-promovatei crește. „Am pierdut din nou și asta nu e bine,…

- In vara lui 2018, atunci cand fusese instalat la FC Petrolul Ploiești, ca antrenor principal, Leo Grozavu, inaintea plecarii intr-un cantonament in strainatate, fundașul central Jean Prunescu a fost anunțat ca nu va mai fi nevoie de serviciile lui și nu va face parte astfel din lotul deplasat. Drept…

- Dupa partida-test de sambata, 25 iunie 2022, cu amatorii de la Beykoz S.K.D. Istanbul, scor final: 8-0 (3-0), astazi, luni, 27 iunie, ar fi trebuit ca FC Petrolul Ploiești sa combata, tot amical, cu prima echipa din Qatar dintre cele doua prevazute in programul inițial. Numai ca, au intervenit unele…