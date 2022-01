Stiri pe aceeasi tema

- Ana și Alex, finaliști Mireasa sezonul 4, s-au stabilit in București dupa terminarea competiției. Cu toate acestea, ei și-au anunțat fanii pe conturile de Instagram ca acum merg la Severin, locul in care Alexandru s-a nascut, cel mai probabil in vizita.

- Andreea Mantea a povestit in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” cum a aflat ca este amanta. In urma cu mai mulți ani, ea avea o relație cu un avocat, insa nu știa ca acesta este casatorit. Prezentatoarea TV i-a aruncat toate hainele la gunoi dupa ce a aflat. In urma cu mai mulți ani, Andreea…

- Adelina Iacob, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 3, și-a surprins fanii cu apariția de Craciun. Tanara a trecut prin mai multe schimbari de look dupa parasirea emisiunii matrimoniale. Cum arata acum.

- Raluka este una dintre cele mai ravnite vedete din lumea showbiz-ului romanesc. Internauții s-au intrebat intotdeauna daca este sau nu intr-o relație, in condițiile in care fosta concurenta de la Asia Express nu vorbește atat de des despre viața ei personala, pe care dorește sa o țina cat mai departe…

- Liviu și Maria au devenit familia Olteanu, dupa ce și-au oficializat iubirea in fața intregii țari. Cei doi au caștigat Mireasa sezonul 3 și cand totul parea ca merge bine, un mesaj transmis de Maria rastoarna tot. Ce se intampla intre ea și Liviu.

- In urma cu cinci ani, Aurel și Valentina, foștii concurenți ai sezonului 6 de la Mireasa pentru fiul meu au decis sa divorțeze. Cei doi s-au separat la scurt timp dupa terminarea competiției, insa tanarul a trecut rapid peste separare. Acum el se iubește cu Diana, noua sa partenera, iar relația e foarte…

- Impacare neașteptata in casa Mireasa. Ion și Alina au ingropat securea razboiului și s-au ințeles mai bine ca niciodata in timpul petrecerii de la sfarșitul saptamanii. Ion a fost cel care a facut pași spre Alina, ba chiar și a cerut iertare in fața ei.

- Elly și Cristian, foștii concurenți de la Mireasa pentru fiul meu, și-au luat fanii prin surprindere atunci cand i-au anunțat ca vor deveni parinți. Cei doi au publicat un clip emoționant, iar acum tanara le-a spus urmaritorilor și cand iși va strange copilul in brațe.