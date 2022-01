De ce noul James Bond nu va fi o femeie

Stiri pe aceeasi tema

- Box office-ul global a fost si anul acesta afectat de pandemie, insa, dupa ce in 2020 primele zece filme cu cele mai mari incasari au generat impreuna putin peste 2,6 miliarde de dolari, in 2021 a fost inregistrata o crestere, ele avand, ​cumulat, aproximativ 6,8 miliarde de dolari. Piata chineza a…

- Filmul horror „Halloween Kills”, cu Jamie Lee Curtis in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend. Continuarea lungmetrajului din 2018, „Halloween”, care a revitalizat franciza veche de patru decenii, a generat incasari de 50,3 milioane de dolari. Acest lucru s-a…

- „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, arata News.ro. Cu incasari de 589.427 de lei in al doilea weekend de la lansarea in cinematografele romanesti, totalul geenrat pana in prezent a depasit…

- Actorul britanic Daniel Craig, care l-a interpretat pentru ultima oara pe agentul James Bond in filmul „No time do Die”, a devenit a 2.704-a vedeta de film onorata cu o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood. La doar citiva metri de steaua lui Craig se afla cea a lui Sir Roger Moore, un alt actor…

- Actorul britanic Daniel Craig, protagonist al cinci filme din seria „James Bond”, cunoscut si pentru rolurile din lungmetraje ca „Munich” si „Knives Out”, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

- Actorul britanic Daniel Craig, care l-a interpretat pentru ultima oara pe agentul James Bond in filmul „No time do Die”, a devenit a 2.704-a vedeta de film onorata cu o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood. La doar cativa metri de steaua lui Craig se afla cea a lui Sir Roger Moore, un alt actor…

- Cele mai mari incasari la o premiera James Bond! Conform ”The Sun”, filmul ”No Time to Die” cu Daniel Craig, a avut incasari de 28,6 milioane $ in doar doua zile, potrivit click.ro. In Irlanda si Regatul Unit, fanii au platit bilete pentru premiera noului film din seria cu celebrul agent 007 si au umplut…