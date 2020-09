Stiri pe aceeasi tema

- "Ingrijorarea parinților este justificata. Intrebarea nu este daca trebuie sa inceapa școala. Școala trebuie sa inceapa, pentru ca, altfel, impactul educațional și emoțional asupra sanatații vor fi greu de cuantificat. Majoritatea cadrelor medicale din spitale sunt femei, mame și soții, nu pot face…

- ​Pietele au fost bune cu noi în ultima perioada, însa nu trebuie sa le testam limitele ● ​Cum ar putea fi deschise restaurantele si barurile în interior în conditii de maxima siguranta ● Deși 12.700 de pacienți au raportat mita din spitale, Ministerul Sanatații îngreuneaza…

- Patru barbati sunt cercetati pentru tentativa de omor, respectiv complicitate la tentativa de omor, fiind retinuti de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, pentru 24 de ore, iar vineri, 21 august, vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca in acest moment creșterea numarului de infectari cu COVID-19 a fost stopata, chiar daca autoritațile au anunțat 1.345 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore.Conform premierului, cel mai mare risc era ca in Romania sa se inregistreze o tendința de progresie geometrica,…

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru Agerpres, deputatul german Gunther Krichbaum (CDU),…

- Daca țara a cunoscut in ultima vreme modul de manifestare a romilor in stare de alerta, fiind numeroase incidentele constand in lupte de strada, județul Argeș a fost testat ”negativ” pana acum la reacțiile iresponsabile ale țiganilor, exceptand regula distanțarii fizice și cea a purtarii maștii. Iar…

- In raionul Briceni, sunt localitati afectate, chiar si gospodarii inundate in urma ploilor puternice din ultima perioada. In unele localitati s-a decis evacuarea populatiei. Despre aceasta a anuntat, la sedinta Guvernului, premierul Ion Chicu, care a solicitat masuri pentru a proteja oamenii si patrimoniul…