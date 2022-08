De ce mănâncă nutriționistul Mihaela Bilic o singură dată pe zi De ce mananca nutriționistul Mihaela Bilic o singura data pe zi Mihaela Bilic este cunoscut medic nutriționist. Daca vrem sa slabim, spune ea, e mai puțin important ce anume mancam. Ce conteaza cu adevarat este cantitatea de mancare pe care o consumam. Mai exact, ar trebui sa avem maxim doua mese pe zi, iar porțiile de mancare sa fie cat mai mici. Pentru ea insași, a ales sa manance doar o singura data pe zi. „Eu nu mananc mai mult de o data pe zi. Nici macar doua mese nu am, ci una singura și aceea seara. Cel mai ușor ne este sa ne abținem cand nu avem și nu ne expunem vizual mancarii. Intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Bilic e medic nutriționist. Aceasta are de un an de zile și propria emisiune la Pro TV, dupa plecarea Oanei Cuzino. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, medicul a dezvaluit ce dieta urmeaza ea, dar și ce ar trebui sa consume pe parcursul unei zile o persoana care dorește sa slabeasca.Mihaela…

- Mihaela Bilic. medic nutriționist spune ca sare nu trebuie eliminata din alimenație și ideea ca imbolnavește este cat se poate de greșita. Nutriționistul spune ca sarea nu trebuie eliminata din organism, ci doar excesul de sare. „Nu eliminați sarea din alimentație, doar excesul de sare ! Doar persoanele…

- Nutritionistul-dietetician Adina Rusu a explicat de ce in perioada vacantelor suntem mai predispusi sa luam in greutate, cum ar trebui sa arate programul meselor in astfel de zile, dar si de ce regimurile de tip „all inclusive” reprezinta adevarate provocari culinare. Nutritionistul sustine ca in timpul…

- Raluca Badulescu a trecut printr-o transformare fizica spectaculoasa. Vedeta cantarea acum ani de zile peste 100 de kilograme, dar acum a ajuns la doar 47. Intr-un interviu pentru Click a spus cat de mandra e de silueta ei de acum, dar și ca manca pentru a fi așa de slaba. „Ma straduiesc pe cat de mult…

- Peste 200 de localnici dintr-o comuna saraca din judetul Botosani vor primi zilnic, timp de un an, un pranz gratuit. Hrana calda este conditionata de participarea acestora la cursuri de calificare, dar si de completarea studiilor tocmai pentru a-si gasi un loc de munca.

- O moarte stupida a avut o femeie de 68 de din Radauți care murit in timp ce manca la un restaurant din Putna. Nefericitul eeveniment a avut loc duminica. Femeia suferea de afecțiuni cardiace și i s-a facut rau in timpul mesei. S-a inecat cu un bol alimentar. Echipajul de la ambulanța care a venit […]…

- Cunoscutul chef a vorbit in cadrul podcast-ului ”Da Bravo!” al lui Mihai Bobonete și despre preferințele sale culinare. La 62 de ani, Joseph Hadad, este unul dintre cei mai apreciați chef din Romania, el fiind de mai bine de doua decenii in țara noastra. Și nu doar in platourile emisiunilor tv in care…

- Care este, de fapt, diferența intre orez și risotto și cat de diferit se prepara. Orezul, dar și risotto sunt unele dintre cele mai simple preparate și de asemenea sunt și delicioase. Sa aflam insa ce diferența exista, de fapt, intre orez și risotto, dar și cat de diferit se prepara. In primul rand…