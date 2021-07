Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiționata a lui Liviu Dragnea, pentru ca fostul lider PSD nu numai ca s-a comportat exemplar pe durata pedepsei, ci și pentru fapul ca timpul petrecut de acesta in inchisoare a fost suficiet pentru reeducarea sa. In motivarea Tribunalului Giurgiu, care a decis, in 15 iulie, cererea de […] The post De ce l-au eliberat judecatorii pe Liviu Dragnea: Timpul executat a fost suficient pentru reeducare sa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .