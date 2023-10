De ce investitorii ocolesc băncile europene Investitorii pur și simplu nu se dau in vant dupa bancile europene. Acest dezinteres a facut ca evaluarile sa lancezeasca la niveluri suficient de scazute pentru a implica un dezastru financiar iminent. Este puțin probabil ca rezultatele din al treilea trimestru ale sectorului din urmatoarele saptamani sa schimbe parerea cuiva. Teoretic, investitorii indrazneți ar putea […] The post De ce investitorii ocolesc bancile europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

