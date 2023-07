Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, a avut loc un tragic accident pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții", in care a decedat Costea Tanasache, un preot cunoscut din București. El se afla in mașina sa personala, care a fost implicata intr-o coliziune cu o autocisterna.Evenimentul s-a desfașurat marți, 11…

- Deputatul PSD Radu Cristescu a lansat, joi seara, la Romania TV, un atac dur la adresa UDMR, formațiune care a fost lasata afara in afara Guvernului, condus acum de Marcel Ciolacu. „Vreau sa prind ziua cand UDMR nu va mai intra in politica. Locul lor este centura, centura politicii. UDMR este un bordel…

- Din punct de vedere economic, Republica Moldova a spus deja la revedere Comunitații Statelor Independente (CSI), considera expertul Veaceslav Ionița, care a declarat ca ambele maluri ale Nistrului sunt pe deplin integrate in economia europeana. Potrivit lui Ionița, din punct de vedere politic, Republica…

- Razboiul Rusiei in Ucraina a trezit ingrijorari reale la Bucuresti, prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat astazi, la conferinta Black Sea and Balkans Forum, ca s-a dus era armatelor mici, tehnologizate si trebuie sa se revina la armate de masa. Romania, care avea o armata de peste 300.000 de militari…

- Consiliul National al Romanilor din Ucraina (CNRU) a cerut autoritatilor de la Kiev sa renunte definitiv la utilizarea sintagmei "limba moldoveneasca" la nivel de stat si in spatiul public din Ucraina, dupa exemplul Republicii Moldova, care a inlocuit-o recent in textul Constitutiei prin "limba romana",…

- Elena Nandris, fost primar al comunei Mahala și un lider important al comunitații romanești din Ucraina, a cerut autoritaților de la București sa sporeasca implicarea in apararea drepturilor populației de etnie romana din regiunea Cernauți, a informat Agerpres.Nandriș și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a recunoscut, vineri, in cadrul intalnirii cu omologul sau din Ucraina, Mikola Solski, ca se așteapta sa intre și mai multe produse din Ucraina in perioada urmatoare, dupa ce patru state vecine Ucrainei au blocat importurile, ba chiar și tranzitul de marfuri din aceasta…