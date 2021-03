De ce Ford Europa va renunța la Mondeo ​Ford a anunțat ca din martie 2022 nu va mai produce modelul Mondeo care a ajuns la a patra generație și a fost lansat în 1993 în Europa. Motivul principal ține de faptul ca mașinile din acest segment nu prea se mai vând, iar oamenii prefera SUV-urile. Ford a vândut 322.000 de mașimi Mondeo în 1997, iar anul trecut, sub 22.000. Mondeo costa, în funcție de versiune, între 37.000 și 47.000 euro.



Așadar, Ford a spus ca din martie 2022 nu va mai produce mașinile de clasa medie Mondeo la fabrica din Valencia, iar motivația principala ține de faptul ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

