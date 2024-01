Stiri pe aceeasi tema

- SUA vizeaza direct capacitatea Rusiei de a exporta gaze naturale lichefiate, intr-o acțiune care ar putea provoca perturbari pe piețele energetice europene și globale. Țarile europene s-au confruntat cu o criza energetica și au continuat sa importe GNL rusesc chiar și dupa invazia trupelor lui Putin…

- Compania Naftogaz din Ucraina nu va mai prelungi, dupa 2024, acordul cu Gazprom privind tranzitul gazelor rusești catre Uniunea Europeana, informeaza Ukrainska Pravda, care citeaza Radio Liberty. Acordul urmeaza sa expire la finalul anului 2024. Președintele Naftogaz ii acuza pe rușii de la Gazprom…

- In 2021, UE a consumat 400 de miliarde de metri cubi de gaz. Aproximativ 45% din importurile de gaze naturale provin din Rusia, adica 155 miliarde m3. Invazia Ucrainei de catre Rusia amenința securitatea aprovizionarii cu gaze și impinge prețurile energiei la niveluri fara precedent. Mai mult, UE nu…

- Compania Naftogaz nu va reinnoi contractul pentru tranzitul gazelor rusesti spre Europa pe teritoriul ucrainean, contract care va expira in 2024, a anuntat presedintele Consiliul de Administratie, Alexey Chernyshev, intr-un interviu citat de presa ucraineana, relateaza agentia EFE. „Ucraina mentine…

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii raportul privind "Starea uniunii energetice 2023", care arata modul in care UE a raspuns in mod colectiv si eficace la agresiunea Rusiei in Ucraina si la utilizarea ca arma de catre aceasta a aprovizionarii cu energie, prin accelerarea tranzitiei catre o energie…

- Liderii de la Bruxelles iau in calcul prelungirea plafonarii prețului gazelor, in contextul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea aduce creșteri de preț in perioada iernii.

- Premierul maghair Viktor Orban a declarat vineri ca asteapta raspunsuri la „intrebari foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata incepe negocieri de aderare cu Ucraina, o decizie pe care Kievul ar vrea sa o aiba pana la sfarsitul acestui an.