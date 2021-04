Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ramane ferm convins de politizarea deciziei luate sambata de catre CJSU, atunci cand solicitarea de carantinare a orașului și a intregii zone metropolitane nu a intrunit destule voturi. El saluta decizia luata de Guvernul Romaniei, sub semnatura lui Raed Arafat, de-a…

- Creșterea economiei Romaniei, mai rapida decat media Uniunii Europene. Care este prognoza Comisiei Europene pentru 2021-2022 In 2021 și 2022, economia Romaniei se va recupera cu o rata puțin mai ridicata fața de media Uniunii Europene, conform prognozei de iarna a Comisiei Europene. Totuși, creșterea…

- Creșterea nivelului marii va fi probabil mai rapida și mai ridicata decat se credea anterior, potrivit cercetatorilor danezi, care susțin ca actualele prognoze nu coincid cu datele istorice, informeaza The Guardian.

- Școlile care aplica distanțarea fizica, purtarea maștilor și alte masuri de precauție pentru sanatate nu au cunoscut raspandirea rapida a coronavirusului in interiorul lor, a dezvaluit marți o analiza americana, potrivit AFP . Cercetatorii, care lucreaza pentru Centrele SUA pentru Prevenirea și Controlul…

- Piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In acest an este insa așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special de investițiile media in digital și TV, precizeaza profit.ro . Pandemia și-a pus puternic…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 16,7% (serie bruta), in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Creșterea ca serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate,…

- Fața de finalul anului 2019, datoria externa pe termen lung a crescut cu 15,4%, la 85,794 milioane de euro. In aceeași perioada, datoria externa pe termen scurt s-a redus cu 3,6%, la 34,17 milioane de euro. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19% in perioada ianuarie - noiembrie…

- Material de opinie de Raluca Baldea, Partener Servicii Fiscale, și Monica Zipiș, Consultant Senior Taxe Indirecte, Deloitte Romania Contextul bugetar dificil al anului 2021 nu mai permite amanari in implementarea de masuri eficiente pentru creșterea colectarii veniturilor la bugetul de stat, dat fiind…