- La mai bine de doua saptamani dupa ce presedintele AUR, George Simion, a fost interzis in Republica Moldova pentru inca 5 ani, premierul moldovean Dorin Recean a precizat, la ProTV Chisinau, ca motivul prelungirii interdictiei este ca liderul partidului extremist AUR "face parte din efortul de destabilizare…

- Ilustrație: Marian Avramescu De Ziua Indragostiților, Valentine’s Day, președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a vizitat pasionalul popor frate italian. Marcel Ciolacu s-a intalnit cu premierul italian , Giorgia Meloni, care i-a aratat șefului executivului de la București…

- Un medic neurolog de la o cunoscuta clinica privata din Capitala a fost prins de polițiști chiar in timp ce incerca sa sparga o cafenea cu o maceta. In iamginile filmate se observa cum medicul, care avea o masca de protecție pe fața, incerca sa distruga cu o maceta ușa de la intrarea in cafenea. […]…

- Liderul USR Catalin Drula ii contrazice pe liderii coaliției PSD-PNL și pe Klaus Iohannis cu privire la pericolul extremismului din Romania. „Este un mit pe care incearca sa-l perpetueze(...) Nu avem un risc real ca extremiștii vor guverna”, este anunțul facut de Drula.„Este un mit pe care incearca…

- Institute for the Study of War (ISW) a emis o noua avertizare privind posibilele tentative ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Conform ISW, informațiile false diseminate de Rusia sugereaza acțiuni indreptate impotriva Chișinaului, avand ca scop crearea de pretexte pentru intervenția Moscovei…

- De la 1 ianuarie 2024 a intrat in vigoare noul Cod vamal al Republicii Moldova, in virtutea caruia firmele din Transnistria vor trebui sa plateasca taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Pana acum, desi companiile din regiunea transnistreana erau inregistrate la Chisinau ca agenti economici moldoveni,…

- La propunerea Ministerului rus de Externe Guvernul de la Moscova a acceptat sa anuleze acordul privind deschiderea consulatului general al Romaniei la Rostov-pe-Don. Premierul rus Mihail Misustin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat luni seara agentia oficiala de presa TASS. Ministerul rus de Externe…