De ce este telemeaua românească unică în lume Unii dintre noi o mananca zilnic și nu se gandesc poate niciodata de ce ne place atat de mult branza noastra naționala pe care cu toții o știm de „telemea”. Gasim astazi in orice supermarket o mulțime de feluri – de la clasica și tradiționala telemea de o Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

