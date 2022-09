Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea rachetei SLS este reprogramata pentru sambata, 3 septembrie, la cinci zile dupa ce mai multe probleme tehnice au zadarnicit o prima incercare a NASA de a da startul propriu-zis al proiectului istoric Artemis, transmite vineri Reuters . Racheta SLS, cel mai puternic vehicul dezvoltat vreodata…

- Nasa a anunțat ca directorul de lansare a solicitat amanarea lansarii rachetei SLS programata pentru luni. Cauza este o scurgere la motor care „nu a putut fi remediata”. Uriașa racheta de ultima generație a NASA trebuia sa efectueze un zbor de testare de șase saptamani, fara echipaj, in jurul Lunii…

- Lansarea lui Artemis I, prima misiune spațiala din programul care are ca scop intoarcerea omenirii pe Luna, a fost amanata, in urma unor probleme intampinate la unul dintre motoarele rachetei SLS. Ridicarea rachetei de la sol ar fi trebuit sa aiba loc intr-o fereastra de doua ore incepand cu ora 15:33…

- In doar cateva ore, NASA va lansa misiunea Artemis I catre Luna, dand startul unei noi ere de explorare spațiala. Agenția spațiala a dezvaluit și o metoda prin care cei curioși vor putea verifica progresul navetei Orion in timp real, pe tot parcursul calatoriei sale de șase saptamani. Pentru asta, NASA…

- Saptamana urmatoare, NASA va face primul pas catre intoarcerea omului pe Luna , lansand noua sa generație de rachete intr-un eveniment pe care il vom putea vedea live. Misiunea Artemis I se va lansa de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, pe 29 august, și va marca startul noii ere de explorare spațiala…

- Sezonul musonic a produs inundatii devastatoare si alunecari de teren in India. Un pod feroviar a fost pus la pamant de forta viiturii. The post Iadul s-a dezlantuit in India: 50 de morti, case luate de ape si un pod feroviar pus la pamant, dupa inundatiile devastatoare first appeared on Money .

- ”FBI si ceilalti agenti ai Guvernului federal nu au lasat pe nimeni, nici macar pe avocatii mei, sa se apropie de zonele perchezitionate si examinate in cursul perchezitiei la Mar-a-Lago” se plange miliardarul pe Truth Social. ”Ei au cerut la toata lumea sa paraseasca locul. Voiau sa fie singuri, fara…

- Conform estimarilor bancii centrale, inflatia va atinge un nivel maxim de 18,8% in primul trimestru al anului 2023. Cele mai recente date al biroului national de statistica au aratat pentru luna iunie o inflatie de 15,5%, cea mai ridicata din ultimii 25 de ani. Daca guvernul nu va reusi sa construiasca…