- Un accident de proporții a avut loc in Mamaia, duminica seara, acolo unde patru mașini au intrat in coliziune directa, rezultand mai multe victime. La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale, care au preluat victimele. Ce s-a intamplat Accidentele se țin lanț pe drumurile din țara noastra,…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Mociu din județul Cluj, iar doi tineri de 20 de ani au fost transportați de urgența la spital. Potrivit datelor transmise de IPJ Cluj, un tanar de 22 de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un batran de 71 de ani a fost transportat miercuri cu elicopterul la spital, dupa ce a fost prins sub un tren, in gara la Voetin, comuna Sihlea, si a suferit leziuni grave la membrele inferioare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari din cadrul Detasamentului…

- Adriana Florica este Asistent Șef Neonatologie-Normoponderali Spitalul Baneasa, Regina MariaCare sunt calitațile de nelipsit ale unui asistent medical?Calitațile unui asistent medical.... cred ca cea mai importanta calitate a unui asistent medical este calitatea de a fi om. Este extrem de important…

- O ancheta de amploare a fost demarata la o gradinița din Iași, dupa un accident care se putea sfarși tragic pentru 25 de copilași din grupa mijlocie. Potrivit ultimelor informații, micuții au inceput sa se simta foarte rau dupa ce au fost expuși la razele ultraviolete ale unei lampi care se afla in…

- Barbatul prins sub un tren la Munteni a fost deblocat de pompieri si a fost preluat de echipaje medicale, in stare de constienta, pentru a fi transportat la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Incident feroviar grav in judetul Galati. Un barbat a supravietuit dupa ce a fost prins sub tren. Echipa de descarcerare a extras victima, care a fost preluata la spital cu un elicopter SMURD. Incidentul a avut loc marti, 3 mai, in localitatea Munteni, judetul Galati. Un barbat a fost lovit de o garnitura…

- Un elev de la Liceul Tehnologic din Flamanzi a fost incendiat in timpul orelor, incidentul avand loc in momentul in care profesoara, care este si directoarea unitatii de invatamant, a iesit din clasa pentru cateva minute. Deocamdata, nu stie cum s-a intamplat acest eveniment, iar Inspectoratul de…