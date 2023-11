Stiri pe aceeasi tema

- Deși este adesea perceputa ca o emoție negativa, furia poate fi, de asemenea, un motivator puternic pentru ca oamenii sa atinga obiective provocatoare in viața lor, potrivit unui studiu publicat de Asociația Americana de Psihologie in "Journal of Personality and Social Psychology”.

- Furia poate fi utila și chiar benefica: sfatul cercetatorilorCercetatorii de la Universitatea Texasului din Austin (UT Austin) au descoperit cel putin o proprietate extrem de utila a furiei - ne ajuta sa facem fata dificultatilor, relateaza Rador Radio Romania.Potrivit unui studiu publicat in "Journal…

- Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", Departamentul de consiliere, orientare profesionala și informare studenți și Compartimentul relația cu piața muncii, UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, au inițiat un proiect de orientare in cariera intitulat „All clear about my future career",…

- Furia crește performanța și productivitatea, potrivit unui studiu. Asociația Americana de Psihologie a derulat un experiment, la care au participat 1.000 de persoane, cu diferite stari de dispoziție și emoții. Ele au primit o sarcina, iar cele care erau furioase au avut rezultate mai bune, potrivit…

- Cercetatorii de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați au inceput testarea in condiții reale de trafic a asfaltului pe care l-au inventat, acesta fiind fabricat din deșeuri de plastic și grit rezultat in urma sablarii corpurilor de nava. La „Campusul Științei”, unde se afla facultațile de inginerie…

- Cercetatorii de la Universitatea RMIT din Australia au descoperit ca zatul de cafea poate fi folosit pentru productia de beton mai rezistent, a transmis recent agentia Xinhua, citata de Agerpres. O echipa de cercetatori de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii RMIT din Melbourne a dezvoltat…

- Intr-un studiu publicat in Journal of Health Monitoring, cercetatorii au efectuat o revizuire a literaturii care se refera la bacteriile, paraziții alimentari și biotoxinele marine din Germania, inclusiv Salmonella, Campylobacter și Vibrio, precum și paraziții Cryptosporidium și Giardia. Cercetatorii…

- In ceea ce se crede a fi o descoperire in premiera mondiala, cercetatorii de la universitatea Otago, din Noua Zeelanda, au descoperit ca glutenul din grau poate provoca inflamatii cerebrale la soareci. Cercetarea, publicata in Journal of Neuroendocrinology, poate avea importanta si pentru fiziologia…